В Центробанке опровергли слухи об усложнении перевода средств с карты «Мир»

В Центробанке РФ опровергли сведения об усложнении перевода средств с национальной платежной системы «Мир» на карты других платежных систем, сообщает «Российская газета».

«Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты "Мир", в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов. Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта "Мир", законодательством не установлено», - отметили в пресс-службе регулятора.

Ранее 10 июля «Ведомости» сообщили, что Центробанк решил ограничить автоматические переводы средств с карт «Мир» на карты других платежных систем, чтобы заставить россиян активнее пользоваться национальной банковской картой, так как им будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства с карты «Мир» на другие карты.