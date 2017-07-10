Мэрия Москвы планирует потратить 6 млрд рублей на подсветку деревьев и травы

В рамках программы «Моя улица» правительство Москвы намерено сделать декоративную подсветку деревьев и газонов в нескольких районах города, потратив на это около 6 млрд рублей, выяснила «Медуза».

По данным издания, «отвечать за их реализацию будет чемпион по доходам среди чиновников московской мэрии, владеющий 32 квартирами» - глава департамента топливно-энергетического хозяйства города Павел Ливинский.

Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, на организацию «декоративного освещения зеленых насаждений» и «благоустройство с целью проявления их декоративно-художественных качеств» на Бульварном кольце планируется потратить почти 3,47 миллиарда рублей. Аналогичное украшение Воробьевых гор, по замыслу чиновников, оценивается в 2,5 млрд рублей.

«Подсветка деревьев на Бульварном и Воробьевых горах — пробный проект, — рассказал "Медузе" собеседник в комплексе городского хозяйства Москвы. — Если его результат понравится Сергею Семеновичу (Собянину – прим.), то проект может быть масштабирован на новые парки, которые создаются в Братеевской пойме, Южном Бутово, Марьино и других "спальниках"».

Тендер на ландшафтную подсветку проводит департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. Это же ведомство занималось новогодним оформлением города в 2016 году. В январе 2017-го «Медуза», ознакомившись с прайс-листом производителя световых украшений, выяснила, что стоимость гирлянд на Тверской, закупленных городом по 2,24 миллиона рублей за штуку, была завышена примерно в пять раз.