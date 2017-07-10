На фестивале «Нашествие» в грязи увязли 8 тысяч автомобилей

Сотрудники МЧС при помощи спецтехники помогли эвакуировать свыше 8 тысяч застрявших в грязи автомобилей посетителей рок-фестиваля «Нашествие» в Тверской области, передает РИА Новости.

Сильные дожди размыли парковку для гостей фестиваля и подъездные пути к ней, поэтому автомобили не смогли выбраться самостоятельно. Жители окрестных сел решили извлечь выгоду из проблем посетителей «Нашествия» — селяне подоспели с тракторами и КамАЗами. «В субботу камазисты брали по 2 тысячи рублей за помощь, трактористы – по 3-5 тысяч рублей. Их спрашивали, почему так дорого – они говорили, мол, надо заправиться, гаишнику дать 300 рублей за каждую машину, при этом говорили, что сегодня еще ничего, а вот завтра, в воскресенье, когда все поедут, будет уже дороже – по 10-15 тысяч», — сообщали автомобилисты, попавшие в передрягу на парковке «Нашествия».

В воскресенье ситуация усугубилась, из-за чего застрявшие автомобили пришлось вызволять спецтехнике МЧС. Сообщается, что в эвакуации автомобилей было задействовано 50 единиц техники повышенной проходимости, в том числе снегоболотоход «Бобр». Всего же на парковках фестиваля было более 16 тысяч автомобилей.

«Нашествие» — один из крупнейших в России фестивалей под открытым небом. Фестиваль проводится с 1999 года, с 2008 года — в Тверской области. По данным агентства, в этом году мероприятие, проходившее в селе Большое Завидово с 7 по 9 июля, посетили в общей сложности около 200 тысяч человек.