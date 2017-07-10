В ГД внесен законопроект об отмене роуминга

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену роуминга для мобильной связи в пределах территории страны, а также с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Документ внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Вадимом Деньгиным.

Таким образом, документ в случае его принятия может упразднить существующую схему роуминга при выезде за пределы родного региона.

По словам авторов законопроекта, некоторые сотовые операторы в России уже отменили национальный роуминг. «Такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года», — отмечают они.