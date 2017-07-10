Объявлена дата похорон Носика

Прощание с блогером Антоном Носиком состоится 11 июля. Оно пройдет в лектории «Прямая речь», который находится по адресу Ермолаевский переулок 25 на станции метро «Маяковская»). Об этом сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев в своем твиттере.

Прощание с блогером начнется в 11:00, а похороны Носика состоятся в 14:00 на Востряковском кладбище.

Напомним, Антон Носик умер в ночь на 9 июля, по предварительной информации, смерть вызвал сердечный приступ.