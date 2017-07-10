Место прощания с Антоном Носиком изменено

Прощание с блогером Антоном Носиком перенесено в Центральный дом литераторов в Москве на Большой Никитской 53). Об этом сообщил Демьян Кудрявцев в Facebook.

По его словам, перенос места объясняется большим числом людей,которые решили прийти на панихиду.

Время начала церемонии сохранено, прощание начнется в 11:00. Похороны пройдут в 14:00 на Востряковском кладбище.

Отметим, что изначально прощание с Носиком планировалось провести в лектории «Прямая речь» по адресу Ермолаевский переулок 25.