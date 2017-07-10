В Минкульте опровергли вмешательство Мединского в перенос балета «Нуриев»

В Министерстве культуры РФ подтвердили факт разговора главы ведомства Владимира Мединского и генерального директора Большого театра Владимира Урина по поводу балета «Нуриев» Кирилла Серебренникова, но опровергли личное участие Мединского в переносе премьеры, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе Минкультуры рассказали, что между Мединским и Уриным, действительно, состоялся «долгий обстоятельный телефонный разговор, в ходе которого они, в том числе обсуждали балет «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова».

«Факт разговора был. Но министр постановку не видел. Запреты - не наш стиль работы», - заявила агентству пресс-секретарь главы Минкультуры Ирина Казначеева.

«Хотим еще раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений. Это исключительно компетенция художественного руководства, которому мы всецело доверяем», - подчеркнули в Минкульте.

Ранее информированный источник ТАСС, близкий к министерству культуры, сообщил, что перенос премьеры связан с распоряжением министра культуры и содержанием спектакля, который выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее сообщалось, что премьера спектакля перенесена с 11 июля этого года на 4-5 мая 2018 года в связи с ее неготовностью. Директор ГАБТа объяснил отмену «Нуреева» неготовностью постановки.