С 2018 года Украина потребует от россиян предварительную регистрацию для въезда

Украина с 1 января 2018 года введет для граждан России, желающих посетить страну, предварительную регистрацию и биометрический контроль, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает ТАСС.

По его словам, с 1 января 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы будет введен биометрический контроль. «В первую очередь это будет касаться граждан России», - подчеркнул он, уточнив, что въезд россиян в страну будет осуществляться «с обязательным снятием отпечатков пальцев».

Перед поездкой жителям России придется проходить процедуру предварительной регистрации. «То есть, гражданин РФ, который имеет желание прибыть на Украину, должен предварительно быть зарегистрирован и предоставить в МИД [Украины] необходимые данные», - пояснил Турчинов.

Кроме того, по его словам, Совбез поручил провести обязательную регистрацию граждан РФ, которые уже находятся на территории Украины - они должны проинформировать о своем пребывании местные органы власти.

Вся необходимая инфраструктура, в том числе для осуществления биометрического контроля при пересечении границы, должна заработать не позднее начала следующего года, но может даже и раньше. «В случае готовности соответствующих органов я не исключаю, что он [режим въезда по биометрическим паспортам] заработает до конца этого года», - заявил Турчинов.

Обязать граждан России предоставлять извещение о намерении посетить страну предложил 12 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин.