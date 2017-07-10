Получен подробный снимок Эпиметея

На сайте НАСА опубликован наиболее подробный на данный момент снимок спутника Сатурна Эпиметея, сделанный автоматическим аппаратом «Кассини» в феврале этого года с расстояния 15 тысяч километров.

Изображение было получено 21 февраля, когда «Кассини» максимально сблизился с Эпиметеем. Оно было сделано узкоугольной камерой с использованием спектрального фильтра, пропускающего преимущественно световые волны ближнего инфракрасного диапазона. Масштаб изображения составляет 89 метров на пиксель.

На снимке хорошо видны многочисленные кратеры и борозды, оставленные на поверхности Эпиметея метеоритами. Размер спутника, около 130 километров в поперечнике, слишком мал, чтобы удерживать атмосферу, которая защищала бы его от метеоритной бомбардировки.

Эпиметей был открыт в 1966 году астрономом Ричардом Уолкером всего на три дня позже открытия другого спутника Сатурна – Януса, сделанного французским ученым Одуеном Дольфюсом. Орбиты этих двух спутников необычно близки друг к другу, так что некоторое время астрономы считали их одним и тем же объектом. Только в 1978 году Стивен Ларсон и Джон Фаунтин установили, что спутников действительно два. Потом это открытие подтвердил космический аппарат «Вояджер-1».

Сейчас известно, что расстояние между орбитами Януса и Эпиметея составляет всего около 50 километров. В 1997 году Лора Бэтт и Пол Девриз из Университета Майами рассчитали движение этих спутников и установили, что раз в четыре года внутренний спутник догоняет внешний, и вследствие гравитационного взаимодействия они меняются местами. Спутник, находившийся ближе к Сатурну, переходит на более высокую орбиту, а его напарник наоборот опускается. Необычное поведения Януса и Эпиметея астрономы объясняют тем, что при возникновении системы спутников Сатурна они были единым телом, но позднее разделились.