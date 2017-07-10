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10 июля 2017, 10:16
астрономия

Астрономы получили изображение Супер-Юпитера

HIP 65426 в представлении художника
HIP 65426 в представлении художника
NASA’s Goddard Space Flight Center / S. Wiessinger

Используя адаптивную оптическую систему и коронографическую установку на Очень Большом Телескопе Европейской Южной обсерватории (ESO), международная команда астрономов открыла экзопланету, относящуюся к классу Супер-Юпитер, и получила ее непосредственное изображение. Планета вращается вокруг молодой звезды HIP 65426.

Звезда находится на расстоянии 363 световых лет от нас, в созвездии Центавра. Она принадлежит к ярким белым гигантам (спектральный класс AII), по сравнению с Солнцем она на 3000 кельвинов горячее и вдвое массивнее. Открытая планета, получившая название HIP 65426b, отстоит от своей звезды на 92 астрономических единицы, то есть в три раза дальше, чем Нептун от Солнца. Оборот вокруг звезды она совершает примерно за 600 лет.

«Учитывая ее физические и спектральные свойства, планета HIP 65426b занимает довольно уникальное место по возрасту, массе и спектральному типу среди известных в настоящее время планет», – говорят астрономы. Температура поверхности HIP 65426b, по расчетам исследователей, составляет 1300 – 1600 кельвинов. Планета была открыта при помощи имеющейся на Очень Большом Телескопе ESO специальной высококонтрастной системы адаптивной оптики, предназначенная для поиска и изучения экзопланет – SPHERE (Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet Research). Эта система позволила ученым напрямую наблюдать планету, а не только судить о ее свойствах по воздействию на звезду. «Анализ прямого излучения планеты позволяет нам с большой уверенностью определять состав ее атмосферы», – объясняет один из авторов исследования Томас Хеннинг (Thomas Henning) из Института астрономии Общества Макса Планка. Наблюдения указывают на наличие в атмосфере HIP 65426b водяного пара и скоплений облаков, подобных облачному слою Юпитера.

HIP 65426b (внизу слева). ESO / SPHERE Consortium / G. Chauvin et al.

Особенно ученых заинтересовала история формирования планетной системы звезды HIP 65426. По их оценкам, планетная система очень молода, ей всего около 14 миллионов лет. В таком возрасте ожидалось бы наличие вокруг звезды протопланетного диска, но в данном случае он не наблюдается. Более того, вращается звезда в 150 раз быстрее Солнца. Все это показывает, что система HIP 65426 не соответствует классическим представлениям об эволюции планетных систем.

У ученых уже есть два сценария, объясняющих столь необычные явления. Согласно одному из них, планета HIP 65426b изначально располагалась значительно ближе к звезде, а в системе имелась еще одна массивная планета. В какой-то момент две планеты сблизились, и в результате гравитационного взаимодействия разошлись в разные стороны. HIP 65426b оказалась отправлена во внешнюю часть системы, а другая планета была поглощена звездой. Второе объяснение связано с динамикой протопланетного диска и подразумевает его фрагментацию во время образования самой звезды и планеты.

Итоги исследования будут в ближайшее время опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, а также они доступны на сайте препринтов arXiv.org.

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