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10 июля 2017, 12:11
Климат Земли, атмосферные явления климатология

Сталагмиты из иранской пещеры сохранили летопись климата за тысячи лет

Сталагмиты
Сталагмиты
Wikimedia Commons

Ученые из Университета Майами и Национального института океанографии и наук об атмосфере Ирана получили данные о климатических изменениях за тысячи лет, проанализировав состав сталагмитов из пещеры Кале-Корд на северо-западе Ирана.

Сталагмиты представляют собой конусовидные образования из карбоната кальция, поднимающиеся с пола пещер. Они возникают в течение тысячелетий благодаря тому, что капающая с потолка пещеры вода насыщена диоксидом углерода и бикарбонатом кальция (Ca(HCO3)2). При падении она теряет часть углекислоты, в результате чего бикарбонат переходит в карбонат кальция (CaCO3) и откладывается на полу. В исследовании были использованы два сталагмита, которые позволили получить данные за последний ледниковый период (73 000 – 127 000 лет назад) и ранний голоцен (6500 – 7500 лет назад). Датировать слои сталагмита ученые смогли при помощи уран-ториевого метода.

Все это было проделано, чтобы определить температуру воздуха в различные эпохи по соотношению изотопов кислорода, которое зависит от потеплений и похолоданий. Данные, полученные из иранских сталактитов, как оказалось, хорошо согласуются с другими палеоклиматическими данными, добытыми из ледяных кернов в Гренландии (North Greenland Ice Core Project, NGRIP) и из отложений пещер Сорек (Израиль) и Саньбао (Китай).

Изменения климатических условий в Иране согласуются с осцилляциями Дансгора – Эшгера, охватывающими последнюю ледниковую эпоху. По данным ледяных кернов Гренландии, осцилляции проявлялись в виде сравнительно быстрых потеплений, сменяющихся постепенным похолоданием. События происходят циклично в течение 1470 лет, причем большой цикл складывается из малых циклов по 87 и 210 лет. Также данные иранских сталагмитов хорошо согласуются с изменениями температур в течение так называемой морской изотопной стадии 5 (marine isotope stage 5, MIS-5).

Итоги исследований опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

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