Госдума предложила публично отрекаться от гражданства Украины

Депутаты предложили внести поправки в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм, которые предусматривают, что российское гражданство можно будет получить после «публичного отречения» от предыдущего гражданства и без справки об отказе от него. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинниковв, поправка, прежде всего, касается граждан Украины.

«Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать», – заявил он.

Депутат отметил, что поправкой предложено установить для таких граждан процедуру «публичного отречения от гражданства Украины».

Однако, как отмечает издание, поправка нарушает изначальную концепцию законопроекта, который изначально должен был регулировать только случаи отмены решения о предоставлении российского гражданства.

По данным источника в нижней палате, идея внести такое дополнение родилась в Думе несколько дней назад. Изначально планировалось изменить регламент МВД, но в ведомстве заявили о необходимости поправок в закон.

Поправки планируется обсудить на заседании комитета 11 июля с участием представителей миграционного и правового департаментов МВД.