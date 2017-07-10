Путин заявил о владении незадекларированным мотоциклом

Президент России Владимир Путин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал, что ему принадлежит мотоцикл Mitsubishi. Такое заявление он сделал во время осмотра павильона с продукцией японских компаний, передает «Интерфакс».

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», – отметил Путин, осматривая стенд Mitsubishi.

Между тем в декларации Путина, поданной за 2016 год, не содержится информации о каком-либо мотоцикле, которым владеет президент. По документам Путину принадлежит лишь два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Стоит отметить, что во время осмотра японских моделей на выставке российский лидер рассказал, что в период работы в мэрии Санкт-Петербурга он передвигался на автомобиле Nissan. По его словам, «это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», передает РИА Новости.