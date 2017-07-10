Путин назвал «борзотой» невыплату зарплат на заводе в Нижнем Тагиле

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым выразил возмущение действиями руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин напомнил Куйвашеву о том, что один из работников завода обращался к нему в ходе «прямой линии», а также назвал «борзотой» действия руководителя предприятия.

«Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались», — сказал Путин врио главы региона.

Президент показал Куйвашеву обращение от сотрудников завода, в котором говорится о том, что директор предприятия отказался платить им зарплату до тех пор, пока «к нему лично не обратится президент».

«Люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат в экономике». Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — заявил Путин.

Президент пообещал попросить разобраться в этой ситуации «не местную, а именно Генеральную прокуратуру».

Между тем, как передает ТАСС, сам Куйвашев заявил, что руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий ни разу не обращалось за помощью к администрации Свердловской области. 10 июля Нижний Тагил посетит министр промышленности области, который должен выяснить все обстоятельства произошедшего.