Путин пошутил об удаленной слежке за работой Собянина

Президент Владимир Путин во время осмотра экспонатов выставки «Иннопром-2017» оценил возможности информационно-аналитической диспетчерской системы от компании «Уральские локомотивы». Он в шутку заявил, что система позволит удаленно понаблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина, передает «Интерфакс».

По словам руководства «Уральских локомотивов», новая система позволяет удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах.

«Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает», — пошутил Путин.