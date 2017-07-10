Главный редактор Republic и ее заместители покидают издание

Главный редактор российского интернет-издания Republic Ирина Малкова объявила о решении покинуть свой пост, чтобы заняться собственным проектом, передает Русская служба Би-би-си.

Малкова сообщила изданию, что уже объявила о своем решении коллективу и покинет должность до конца июля.

По словам Малковой, новым главным редактором станет Максим Кашулинский, который сейчас занимает пост издателя. До прихода Малковой Кашулинский уже работал на должности главреда.

По словам собеседников Би-би-си в Republic, издание также покинут заместители Малковой Павел Миледин и Петр Мироненко. Мироненко уже подтвердил Русской службе Би-би-си свой уход.

Малкова возглавила Republic в августе 2016 года. Тогда издание называлось Slon Magazine. До этого она занимала должность заместителя главного редактора РБК. Вместе с Малковой в Republic на должности заместителя главного редактора пришли Миледин и Мироненко – также выходцы из РБК.

Портал Slon.ru - онлайн-журнал о политике, экономике и бизнесе - был запущен в 2009 году, первым главным редактором сайта был журналист Леонид Бершидский. Инвестор проекта - бизнесмен Александр Винокуров, который также владеет телеканалом «Дождь».