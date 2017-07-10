В столичном ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе произошел пожар

В торгово-развлекательном центре «Рио» на Дмитровском шоссе в Москве произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС по столице.

Сообщение о задымлении по адресу Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 17:39, говорится в сообщении. В целях безопасности пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией проводят эвакуацию людей из торгового центра. Сведений о пострадавших не поступало.

На место происшествия направлены 25 подразделений (81 человек личного состава).

Пожару присвоен второй ранг сложности. Его тушением руководит лично начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, сообщает РИА Новости.