11 человек госпитализированы после пожара в столичном ТЦ РИО

После пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве пострадало 14 человек, 11 из них госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Госпитализированы 11 человек, общее количество пострадавших уточняется», - сказал собеседник агентства, позднее сообщив о 14 пострадавших в результате пожара.

На данный момент из торгового центра эвакуированы более 3 тысяч человек, спасатели продолжают поиск людей в горящем здании. Очаг возгорания находится на цокольном этаже.

По словам собеседника агентства, превышение нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано, хотя на месте наблюдается сильное задымление без видимых признаков открытого горения.

Сигнал о пожаре в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе поступил в 17:39. В здании была объявлена эвакуация. Площадь задымления в торговом центре составляет 70 тысяч кв. м. Возгоранию уже присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных в связи с плотным задымлением, сообщили в пресс-службе столичного МЧС.