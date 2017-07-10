Песков заявил о российском происхождении поставленных в Крым турбин

Турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории Крыма, произведены в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поставляет ли эти турбины в Крым компания Siemens.

Ранее неназванные источники западных СМИ сообщили, что на ТЭЦ в Крыму планировалось установить турбины немецкого концерна Siemens, но в случае поставки оборудования он рискует нарушить санкции Евросоюза, не признающего Крым российским. Siemens категорически отрицала план поставки своих турбин на полуостров.

5 июля в СМИ сообщалось, что турбины производства Siemens были поставлены в Крым. Как сообщалось, две турбины модели SGT5-2000E были выгружены в порту Севастополя. Однако представитель компании в Мюнхене заявил, что Siemens не поставляла турбины в Крым и «соблюдает все ограничения экспортного контроля».

Российская компания ВО «Технопромэкспорт», которая строит станции в Крыму, 6 июля распространила заявление, что приобрело четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ, поскольку их требовалось привести к условиям и требованиям проекта, закладывавшимся изначально.

«Севастопольская ПГУ-ТЭС» строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится «Симферопольская ПГУ-ТЭС», ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.

7 июля концерн Siemens сообщил, что планирует провести тщательный анализ и пояснить ситуацию вокруг поставки турбин в Крым, о которой ранее сообщили СМИ. «Мы не располагаем достоверными сведениями о доставке наших турбин в Крым. Однако мы серьезно относимся к этой неподтвержденной информации и уже создали специальную рабочую группу по данному вопросу, которая приступила к тщательному анализу и прояснению фактической ситуации», - говорится в сообщении Siemens.

В компании пояснили, что если недавно купленные их клиентами турбины были перенаправлены в Крым, это станет однозначным нарушением контрактных обязательств. «Siemens неоднократно предупреждал заказчика о том, что компания строго соблюдает все ограничения экспортного контроля. Siemens принял все возможные юридические меры и предпримет действия операционного характера для того, чтобы предотвратить неправомерное использование оборудования. Так, компания не будет поставлять комплектующие или оказывать услуги по установке, пусконаладке или гарантийному обслуживанию», - отметили в компании. Заказчик, которому были поставлены турбины, при этом не был указан.