Siemens потребует возбудить уголовное дело по поставкам своих турбин в Крым

Концерн Siemens потребует завести уголовное дело против лиц, причастных к поставке в Крым газовых турбин его производства в обход санкций Евросоюза, передает Reuters.

«За последние два месяца наш покупатель неоднократно заявлял, что поставка в Крым не произойдет. Теперь Siemens потребует завести уголовное дело против лиц, причастных к инциденту», – говорится в сообщении (цитата по Republic).

Ранее 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставленные в Крым турбины - российского производства.

5 июля Reuters сообщил, что Siemens поставляет турбины для теплоэлектростанций в Крым в обход санкций. После этого «Технопромэкспорт», который занимается строительством электростанций, пояснил, что купил турбины на вторичном рынке. Агентству позднее стало известно, что их установкой занималась структура, на 47,5% принадлежащая Siemens.

7 июля концерн Siemens заявил, что планирует провести тщательный анализ поставки турбин в Крым, о которой ранее сообщили СМИ. В компании пояснили, что если недавно купленные их клиентами турбины были перенаправлены в Крым, это станет однозначным нарушением контрактных обязательств.

«Siemens неоднократно предупреждал заказчика о том, что компания строго соблюдает все ограничения экспортного контроля. Siemens принял все возможные юридические меры и предпримет действия операционного характера для того, чтобы предотвратить неправомерное использование оборудования. Так, компания не будет поставлять комплектующие или оказывать услуги по установке, пусконаладке или гарантийному обслуживанию», - отметили в компании. Заказчик, которому были поставлены турбины, при этом не был указан.