Пранкеры Лексус и Вован разыграли руководителей Нижнетагильского завода

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бывших и нынешних владельцев Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, на котором отказывались платить рабочим долги по зарплате, сообщают «Вести.Ru».

Пранкеры, представившись сотрудниками областной администрации, дозвонились до конкурсного управляющего обанкротившегося завода Олега Скорохода, экс-директора этого предприятия в период 1997-2002 годов и части 2016 года Левона Манукяна, и акционера и собственника Денисам Кокорина, отец которого был владельцем завода до Манукяна.

В ходе телефонных разговоров пранкеры обнаружили, что все перечисленные лица пытаются переложить вину друг на друга. По словам Кокорина, именно Манукян развалил завод и хамил работникам. Манукян же утверждает, что когда вернулся на завод в январе 2016 года, то предприятие уже было в убыточном состоянии, а сам Кокорин продавал продукцию через дочерние организации.

Конкурсный управляющий Скороход тоже утверждает, что в сложившейся ситуации виноват Кокорин. По его словам, деньги работникам будут выплачены лишь после процедуры продажи обанкротившегося завода, то есть примерно через полгода. Кроме того, он заявил, что областные власти знали о проблеме, но до приезда Путина так ничего и не решили.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с «борзотой» и хамством руководства Нижнетагильского завода, где сотрудники жалуются на невыплату зарплаты.

Комиссия Генпрокуратуры получила «жесткие и предметные указания» разобраться в сложившейся ситуации, виновных должностных лиц было поручено привлечь к ответственности. По данным руководства Свердловской области, всего зарплату на предприятии не получили 86 рабочих.

Следственный комитет объединил три уголовных дела, имеющие отношение к предприятию, в одно. Первое дело завели о невыплате зарплат рабочим. По версии следствия, с апреля 2016 года по январь 2017-го сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. Позже возбуждены дела о сокрытии денег от налогов (на сумму порядка четырех миллионов рублей) и мошенничестве (еще около четырех миллионов рублей), сообщает РИА Новости.