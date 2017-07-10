На заводе в Нижнем Тагиле после критики Путина начали выплату долгов по зарплате

На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий после критики президента России Владимира Путина начали выплачивать работникам долги по зарплате, передает «Интерфакс».

«Сегодня в результате работы комиссии, в том числе после заслушивания акционеров ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий", удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5 млн рублей. В настоящее время выплаты работникам завода уже начаты, прокурорские работники на месте контролируют процесс», — заявил 10 июля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он также сообщил, что в Нижний Тагил выехала специальная комиссия из сотрудников управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратуры Свердловской области.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с «борзотой» и хамством руководства Нижнетагильского завода, где сотрудники жалуются на невыплату зарплаты. В свою очередь, Куйвашев поручил найти директора Нижнетагильского завода.