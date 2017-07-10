В России упрощена регистрация транспорта

С сегодняшнего дня в России упрощены правила регистрации транспортных средств. Так, отныне автомобиль можно поставить на учет с трудночитаемыми идентификационными номерами, передает «Интерфакс».

«Приказом в правилах регистрации и административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия», — заявила пресс-служба Главного управления обеспечения дорожного движения.

Транспортное средство можно зарегистрировать вновь после того, как будут устранены причины прекращения (аннулирования) регистрации. Это можно будет сделать в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку).

Для регистрации теперь нет необходимости предъявлять полис ОСАГО, так как получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.