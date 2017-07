Трамп усомнился в создании с РФ группы по кибербезопасности

Лидер США Дональд Трамп выразил сомнения по поводу того, что Москва и Вашингтон могут организовать рабочую группу по информационной безопасности. Об этом он написал в твиттере.

«Тот факт, что я и президент Путин обсудили создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я верю в возможность ее создания. Не может такого случиться, а договоренность о прекращении огня в Сирии может и уже случилась», — отметил Трамп в своем твиттере.

Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США договорились о создании рабочей группы по информационной безопасности.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!