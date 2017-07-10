По решению Центробанка в банке «Югра» введена временная администрация в связи с «неустойчивым финансовым положением» и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Управление банком берет на себя Агентство по страхованию вкладов на полгода. Кроме того, на три месяца вводится мораторий на выплаты по требованиям кредиторов «Югры». Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 14 дней с даты введения моратория.

Пока об отзыве лицензии у банка не сообщалось.