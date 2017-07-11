Минобороны усомнилось в достоверности интервью с задержанным на Украине россиянином

Минобороны РФ обвинило украинский телеканал «1+1» в «нарезке» интервью задержанного в Луганской области россиянина Виктора Агеева, который признался в эфире, что перед отправкой в Луганск стал контрактником, передает ТАСС.

«В опубликованных по недосмотру СБУ видеокадрах Агеев сам заявил, что и так называемый "контракт" и свое "воинское звание" "ефрейтор" он подписывал и получал, находясь в Луганске, где действующих российских военнослужащих не было и нет», — сказано в пресс-релизе Южного военного округа (ЮВО).

В выложенных в интернет фрагментах интервью этих слов Агеева нет. Но в полной расшифровке на сайте телеканала он говорит, что в российской воинской части ему обещали, что контракт «можно подписать уже здесь в ЛНР». После этого Агеев неоднократно отмечает, что контракт подписывал в России, а в ЛНР получал только уведомление о присвоении звания ефрейтора.

Агеев заявил в интервью «1+1», что заключил контракт на службу в Вооруженных силах России сроком на год в марте 2017 года. После этого, по словам Агеева, его сразу отправили в Луганск.

Украинские военные захватили Агеева в плен 24 июня в районе села Желобок Луганской области Украины. Минобороны России после этого заявило, что Агеев завершил срочную службу в 2016 году и с тех пор не служил в войсках.