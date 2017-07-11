Правительство утвердило новые правила льготного автокредитования

Правительство России изменило порядок льготного автокредитования, предоставив право на дополнительную единовременную скидку при покупке автомобиля для семей с двумя и более детьми и тех, кто приобретает машину впервые. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

По двум программам: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» будет предоставляться дополнительная скидка в размере 10% от стоимости транспортного средства.

В сумме по этим программам планируется реализовать в 2017 году в кредит по льготной ставке не менее 58,35 тысячи автомобилей. Минпромторгу России уже выделены бюджетные ассигнования в размере 3,75 миллиарда рублей для предоставления скидки по программам.

Также правительство утвердило дополнительную единовременную скидку в размере 12,5% гражданам и организациям, заключающим договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер») и субъектам малого и среднего предпринимательства (программа «Свое дело»).