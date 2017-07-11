Правозащитники подтвердили информацию о смерти лидера ИГ аль-Багдади

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights подтвердила информацию о гибели лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает Reuters.

Ранее 11 июля иракский телеканал Alsumaria сообщил, что боевики ИГ подтвердили смерть их лидера, однако обстоятельства его гибели не раскрываются. Террористы заявили, что в ближайшее время объявят имя «нового халифа».

Информация о гибели аль-Багдади появилась в начале июня. В Минобороны России заявили о том, что исламист мог погибнуть вследствие удара российских ВКС.