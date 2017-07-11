ЦБ отметил рост оттока капитала из России на 70 процентов

Чистый отток капитала из России увеличился в первом полугодии 2017 года до 14,7 млрд долларов, сообщается на сайте ЦБ РФ.

За аналогичный период годом ранее отток капитала составлял 8,6 млрд долларов, а за весь 2016 год, по данным ЦБ, — 15,4 млрд долларов.

Определяющее влияние на отток капитала, говорится в сообщении Банка России, «оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств». При этом в июне 2017 года ЦБ зафиксировал приток капитала в 7,7 млрд долларов.

В начале июля СМИ сообщили, что иностранные инвесторы за последние четыре месяца вывели из акций российских предприятий более 1,6 млрд долларов, что стало максимальным оттоком иностранного капитала из России за последние три с половиной года.