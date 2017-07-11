Совет ЕС одобрил ассоциацию с Украиной

Совет Европейского союза завершил процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

«Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства», — написал Порошенко в Facebook.

Он подчеркнул, что с 1 сентября 2017 года начнется «качественно новый этап нашего пути в Европейский союз».

Об одобрении соглашения об ассоциации всеми станами Евросоюза говорится и в релизе на сайте Совета ЕС.