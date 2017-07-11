Российские банки в 2018 году введут идентификацию клиентов по лицу и голосу

В 2018 году в российских банках запустят единую биометрическую систему идентификации клиентов, передает РБК со ссылкой на директора проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова.

Опознание клиентов будет происходить по лицу и голосу, для чего пользователи должны будут записать видео, где произносят специальную фразу. Предполагается, что биометрическую систему идентификации будут применять при открытии счета или совершении других юридически значимых операций.

Тестирование системы планируется завершить летом 2017 года, испытания и выбор решений для него должны завершиться к середине октября.

Список банков, где эта услуга будет доступна, составит Центробанк. В дальнейшем система может использоваться в медицине, образовании и ритейле. Планируется, что помимо банков биометрическое подтверждение личности можно будет сделать в Многофункциональных центрах (МФЦ), Удостоверяющих центрах и отделениях Министерства внутренних дел, которые выдают паспорта.