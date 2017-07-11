Посол Германии назвал ударом по инвестициям поставку немецких турбин в Крым

Если газовые турбины производства Siemens были поставлены в Крым, то немецкая компания была обманута, заявил «Интерфаксу» посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич.

Накануне в Siemens сообщили о том, что две из четырех поставленных в Россию турбин вопреки контракту были поставлены в Крым.

«Есть все основания полагать, что если то, что произошло, является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию», — отметил фон Фрич.

Дипломат добавил, что «российские власти должны это расследовать».

О том, что турбины Siemens в обход санкций ЕС оказались в Крыму, на прошлой неделе сообщило агентство Reuters. По его данным, две турбины SGT5-2000E были выгружены в порту Севастополя.