ФСИН опровергла просьбу отправить Навального в колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла сообщения о том, что якобы обращалась в суд с представлением об отмене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше», сообщает «Интерфакс».

«ФСИН России не обращалась в Симоновский суд г. Москвы с представлением об отмене Навальному А.А. условного наказания, назначенного приговором суда», - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН.

О том, что ФСИН обратилась в Симоновский суд Москвы с ходатайством об отмене условного приговора Алексею Навальному с направлением его в исправительную колонию, утром 11 июля сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

По его словам, материал поступил в суд от замначальника филиала №15 Уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН России по Москве.

Позднее Васильев сообщил, что суд возвратил заявление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный из-за нарушений в оформлении документа. «Заявление возвращено в связи с тем, что не подписано», - уточнил пресс-секретарь суда.