Убивший женщину в Алтуфьево стрелок оказался бывшим гаишником

Мужчина, утром 11 июля застреливший женщину в офисном здании на Алтуфьевском шоссе в Москве, оказался бывшим сотрудником ГИБДД и стрелял из наградного оружия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, мужчина 1966 года рождения являлся бывшим сотрудником Госавтоинспекции и стрелял из наградного оружия. Он работал в той же фирме, что и погибшая, но уволился несколькими неделями ранее. Застреленная женщина 1972 года рождения ранее состояла с ним в отношениях, но на момент инцидента они расстались.

Ранее сообщалось, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Следствие предполагает, что мужчина произвел серию выстрелов в женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.