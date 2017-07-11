Четвертый участник гонки на «Гелендвагене» явился с повинной

Четвертый участник гонок в Москве на «Гелендвагене» в 2016 году явился с повинной в полицию, сообщает «Интерфакс».

«Местонахождение фигуранта было установлено на юге России, на место для проверки информации выехали полицейские, которые убедили его родственников в необходимости его явки в полицию. 10 июля молодой человек прибыл в Москву и явился для проведения следственных действий», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Личность четвертого соучастника преступления, скрывшего от полиции, была установлена ранее – это оказался 20-летний житель Москвы. Уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство, а сам он объявлен в федеральный розыск.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел 22 мая 2016 года на Ленинском проспекте Москвы. Несколько молодых людей устроили гонки с полицейскими, транслируя происходящее в Periscope и сопровождая свои действия оскорблениями в адрес представителей правоохранительных органов. В октябре 2016 года троих участников гонки признали виновными в совершении преступления по статье 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти).