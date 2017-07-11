СМИ рассказали о секретном проекте «Лаборатории Касперского» для ФСБ

Компания «Лаборатория Касперского» по заказу ФСБ разрабатывала систему защиты от DDoS-атак с расширенными возможностями, которая могла не только отражать атаки, но и отслеживать местоположение хакеров. Об этом пишет Bloomberg Businessweek.

Публикация основывается на переписке сотрудников компании, в том числе ее руководителя Евгения Касперского. Утверждается, что аутентичность писем 2009 года в компании подтвердили.

Как говорится в публикации, «Лаборатория Касперского» не просто разработала систему отражения атак для ФСБ, но и помогала находить хакеров, а сотрудники фирмы участвовали в рейдах против взломщиков. Проект возглавлял Игорь Чекунов, который раньше работал в КГБ, а одним из участников рейдов был руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, находящийся с декабря 2016 года в СИЗО по обвинению в госизмене.

В свою очередь, издание «Медуза» добавляет, что в ответном официальном заявлении «Лаборатории Касперского» говорится, что компания сотрудничает с ФСБ, но никогда не разрабатывала по ее заказу систему защиты от DDoS-атак с расширенными возможностями. Там, однако, признали, что ее сотрудники могли участвовать в рейдах для поиска доказательств на компьютерах подозреваемых.

Про Чекунова в компании заявили, что его связь с госбезопасностью ограничивается службой на границе по призыву. Аутентичность писем компания не подтверждала, поскольку ей их не показали, говорится в заявлении «Лаборатории Касперского».

Ранее находящийся под арестом Стоянов рассказал через адвокатов о методах работы российских спецслужб с хакерами. В частности, он утверждает, что российские власти вербуют хакеров для выполнения государственных задач. В качестве оплаты им предлагается иммунитет от внимания спецслужб.