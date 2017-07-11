Росрыболовство завело дело на Кержакова после публикации фото с лососем

В отношении футболиста санкт-петербургского клуба «Зенит» Александра Кержакова заведено административное дело о нарушении правил охоты и рыболовства из-за опубликованного в соцсети снимка с краснокнижным лососем. Об этом сообщает ТАСС.

Дело завело Северо-западное управление Росрыболовства по статье 8.37 КоАП (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).

В День рыбака, 9 июля, Кержаков в своем Instagram опубликовал фотографию с четырьмя пойманными лососями, написав в комментариях «лосось в Онеге есть!».

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

Озерный лосось занесен в Красную книгу РФ. Его вылов запрещен на территории Карелии.

В связи с этим после публикации часть пользователей назвала футболиста браконьером, а отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку.

За нарушение правил рыболовства предусматривается штраф от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы. При этом нарушитель обязан возместить вред, причиненный водным биоресурсам, по установленным правительством РФ таксам. За вылов с нарушением правил рыболовства четырех экземпляров лосося нарушитель обязан возместить 5 тыс. рублей - по 1250 рублей за экземпляр.