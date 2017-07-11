В Красноярске дошло до суда дело о гибели 18 человек в частном доме престарелых

В Красноярском крае передано в суд дело о гибели в частном доме престарелых 18 пожилых людей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело в отношении учредителя пансионата было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

В сентябре 2011 года учредитель открыл пансионат «Калина красная» в поселке Емельяново, в который за плату брал на проживание пенсионеров.

В 2011-2016 годах в пансионате «Калина красная» в результате ненадлежащего оказания услуг умерли 18 постояльцев.

«Оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и создавали опасность для их жизни и здоровья в связи с несоответствием помещения санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности», — говорится в релизе прокуратуры.

Отмечается, что персонал не имел необходимых навыков для работы, сотрудники дома престарелых были оформлены без трудовых договоров.

Емельяновский районный суд, как отмечается, уже рассматривает исковое заявление прокурора о приостановлении деятельности пансионата.

Как сообщал в 2015 году красноярский телеканал ТВК, «Калина красная» представляла собой квартиру в многоэтажке. Ее хозяин Константин Дуданец заявлял, что пенсионеры, попасшие к нему, нуждались только «в бытовом уходе», а не в медицинском. Стоимость проживания в таком «доме престарелых» составляла 25 тысяч рублей в месяц.