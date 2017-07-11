В ИГ подтвердили смерть своего лидера аль-Багдади

В группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) подтвердили смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом говорится на сайте иракского телеканала Alsumaria со ссылкой на источник.

По его словам, боевики ИГ выпустили заявление, в котором сообщили о смерти саль-Багдади, а также о том, что в ближайшее время объявят имя «нового халифа», передают ТАСС и «Интерфакс».

Имя преемника не раскрывается.

Информация о гибели аль-Багдади появилась в начале июня. В Минобороны России заявили о том, что исламист мог погибнуть вследствие удара российских ВКС.