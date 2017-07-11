Полиция изъяла листовки Навального в Красноясрке и Хабаровске

В штабах оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске и Красноярске полиция изъяла агитматериалы. Об этом сообщили в Facebook и Twitter координатор хабаровского штаба Алексей Ворсин и координатор штаба в Красноярске Руслан Руденко.

В Хабаровске, по словам Ворсина, изъяли около 2 тысяч листовок, кроме того трех волонтеров штаба вызвали 12 июля в полицию для составления протоколов по статье КоАП «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения митинга». Речь идет об агитсубботнике, пояснил координатор.

В свою очередь, Руденко сообщил, что в Красноярске в штабе были изъяты газеты, а его самого везут в полицию.