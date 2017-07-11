Против националиста Мальцева возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 280.1 УК России (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) против националиста Вячеслава Мальцева. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря националистического движения «Русский марш» Дениса Романова.

О возбуждении дела и о том, и что оно связано с созданием «экстремистского» сообщества «Артподготовка», сообщили во вторник следователи во время обыска в «народном доме» Мальцева, заявил Романов. По его словам, во время обыска были изъяты аппаратура и атрибутика.

«Народный дом» — проект Мальцева в подмосковном доме в деревне Лохино.

Мальцев 4 июля покинул Россию, опасаясь возможного ареста.