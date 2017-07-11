МИД России обвинил Киев в намерении возвести новый железный занавес

Введение биометрического контроля и особого режима въезда и пребывания в стране для россиян, прибывающих на Украину, свидетельствует о намерении Киева «выстроить новый железный занавес», говорится в заявлении, опубликованном 11 июля Министерством иностранных дел РФ.

«Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран. Такая политика неудивительна. Для нынешнего киевского режима наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой», - отмечается в заявлении.

«Судя по всему, на Украине готовы выстроить новый железный занавес лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины», - отметили в МИДе, подчеркнув, что «попытки Украины отгородиться "новой Берлинской стеной" весьма прискорбны».

О том, что Украина с 1 января 2018 года введет для граждан России, желающих посетить страну, предварительную регистрацию и биометрический контроль, заявил 10 июля глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.