Милонова отчислили из Духовной академии за прогулы

Депутата Госдумы Виталия Милонова отчислили из Санкт-Петербургской духовной академии из-за прогулов и неуспеваемости. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В канцелярии Духовной академии изданию подтвердили отчисление Милонова. Там пояснили, что причиной стала неявка депутата на сессию.

Сам Виталий Милонов заявил, что сессия совпала с заседанием Госдумы, но на учебу его не отпустили и не предоставили учебные отгулы.

Политик также признался, что он намерен продолжить обучение, но в Москве в одном из духовных вузов столицы.

В июле 2016 года Виталий Милонов поступил на первый курс духовной семинарии на заочное отделение.

Ранее депутат заявлял, что мечтает о священническом сане, когда выйдет на пенсию. Милонов подчеркивал, что политическая деятельность для него — это лишь «некий этап». Он рассчитывал возобновить обучение в Русской христианской гуманитарной академии, в магистратуре по направлению «Богословие».