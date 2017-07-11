Связанные с Мединским фирмы заподозрили в картельном сговоре на госзакупках

Структуры, близкие к родственникам и бизнес-партнерам министра культуры РФ Владимира Мединского, заподозрили в картельном сговоре на госзакупках ведомства, сообщает РБК

Антикоррупционный центр партии «Яблоко» выяснил, что «связанные с Мединским» структуры заработали на госзакупках Минкультуры 106,3 млн рублей.

Как рассказал изданию замглавы центра Алексей Карнаухов, с 2014 года государственные заказы на организацию фестивалей и конференций Минкультуры делили между собой компании «Медиа-консалтинг», «СВ Дот.Ру», «Стратегические коммуникации» и «Медиа-арт». Вместе они заработали 106,3 млн рублей.

«Компании действуют как единый конгломерат для имитации конкуренции и поддержания цен: так, средний процент снижения цены проигравшими фирмами составил 0,01%», — заявили в центре «Яблока».

Компании могут быть аффилированы с бывшими бизнес-партнерами и родственниками министра культуры Владимира Мединского, считают юристы центра. РБК со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс пишет, что компании связывают общие руководители, при этом все фирмы, кроме последней, зарегистрированы в едином госреестре юрлиц по одним и тем же телефонам, один из которых совпадает с телефоном Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры — бюджетного учреждения, подведомственного Минкультуры. ​

Всего найдено 12 «подозрительных» госзакупок, организаторами которых были Минкультуры, а также бюджетные учреждения, которые ему подчиняются.

Информация центра «Яблока» направлена для проверки в Федеральную антимонопольную службу, сообщает издание.

«Если ФАС подтвердит, что при подаче заявок была использована единая инфраструктура, например, заявки отправлены с одних IP-адресов, а действия участников были согласованы, то фирмам грозят крупные штрафы», — рассказал юрист центра Алексей Чумаков.