В Абхазии при нападении неизвестных убит российский турист

Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства жителя Москвы, приехавшего в республику на отдых, а также по фактам разбойного нападения на российских туристов и похищения людей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Днем 11 июля в устье реки Аапста Гудаутского района два вооруженных человека в масках напали на группу отдыхавших в Абхазии москвичей.

«Преступление было совершено на берегу моря, где двое неустановленных следствием лиц, в масках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца и холодным оружием — ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из города Москва, временно пребывавших на территории Республики Абхазия, с целью отдыха», — говорится в сообщении.

Пострадавший в ходе нападения москвич Андрей Кабанов 1984 года рождения получил два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки и скончался в больнице. Вместе с ним в Абхазии отдыхали его жена и двое малолетних детей, а также еще одна семья с двумя детьми.

Нападавшие, как следует из сообщения прокуратуры, похитили женщин и детей. Позже их нашли и освободили.

Преступникам удалось скрыться. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают их, район происшествия оцеплен.

«Ситуация усложняется тем, что вокруг 8 га густого леса. Предположительно, нападавшие могли скрыться в нем», — рассказал РБК замначальника Гудаутского районного отдела внутренних дел МВД Абхазии Денис Дезгоев.