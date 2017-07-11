Навальный и Стрелков устроят публичные дебаты

Оппозиционер Алексей Навальный дал согласие на участие в открытых политических дебатах, на которые его вызвал бывший лидер ополчения ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). Об этом Навальный сообщил на своей странице в Facebook.

По словам политика, Стрелков обозначил три главные темы дискуссии: «1. Как же я смогу победить коррупцию, став президентом? 2. Моя позиция в отношении западных партнёров России. 3. Что будет делать Навальный, став президентом, с Донбассом и Крымом?»

«Мне есть, что сказать на эти темы. Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нем участвовать», — написал оппозиционер.

Он заявил, что намерен получить голоса «всех избирателей, заявляющих о своих националистических взглядах», и является единственным кандидатом в президенты, считающим, что «к политической жизни страны и участию в выборах должны быть допущены все политические силы, включая националистов».

Поскольку на дебаты вызвали Навального, то за ним осталось право выбора площадки. Дискуссия будет на площадке опозиционера.

Дата и формат дебатов будут определены в ближайшее время.