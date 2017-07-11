Навальный ответил на обвинение Путина в отсутствии «конструктива»

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный ответил на обвинение Владимира Путина во время недавней «Прямой линии» в отсутствии «конструктивности» возможного диалога в рамках президентской предвыборной кампании. Об этом политик заявил в видеоролике, опубликованном на его канале на YouTube.

На замечание президента о том, что у команды Навального нет «конструктивной повестки дня», политик ответил шуткой.

«Вот, оказывается, в чем дело, и в этом все наши беды. Теперь понятно. Идет волонтер по улице и раздает листовки, а к нему такая полиция: бах, гражданин, конструктив предъявите. Нет конструктива? Тогда пройдемте с нами», — сказал Навальный.