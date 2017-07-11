Президент Казахстана подписал закон о лишении гражданства за терроризм

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении поправок в законодательные акты, которые предусматривают лишение казахстанского гражданства за терроризм, сообщает «Интерфакс».

Документ приводит действующие законы в соответствие с принятыми в марте поправками в Конституцию Казахстана, которые касаются семи кодексов и 46 законов страны.

Лишение гражданства как «дополнительный вид уголовного наказания» теперь прописано в 21 статье УК Казахстана. Оно предусмотрено за «акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности».