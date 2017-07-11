Серебренников прокомментировал перенос балета «Нуреев»

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников прокомментировал перенос премьеры своего балета о танцовщике Рудольфе Нурееве в Большом театре фразой «Рудик не может жить без свободы».

«Сегодня была бы премьера. Но Рудик не может жить без свободы. И он опять упорхнул», — написал Серебренников 11 июля на своей странице в Facebook, добавив, что «так и невышедшие спектакли отправляются прямо в специальное хранилище, но точно не исчезают».

Он также выразил благодарность гендиректору Большого театра Владимиру Урину, артистам и продюсерам, работавшим над постановкой.

Премьера балета о Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова была запланирована на 11 июля, но за три дня до премьеры было объявлено, что она не состоится. Урин 10 июля объяснил отмену «Нуреева» неготовностью постановки и сообщил о переносе премьеры на май 2018 года.