ФСБ провела обыски в офисах «дочки» компании «Ренова»

В дочернюю компанию «Реновы» «Т Плюс», принадлежащую бизнесмену Виктору Вексельбергу, пришли с обысками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Источник ТАСС сообщил, что с обысками пришли сотрудники правоохранительных органов в связи с уголовным делом совладельца «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т Плюс» Бориса Вайнзихера.

«Обыски проводятся в рамках расследуемого уголовного дела. Изымаются материалы, представляющие интерес для следствия», — сказал собеседник агентства.

По информации Legal.Report, обыски проводят сотрудники ФСБ. Они проходят в московских офисах и региональных филиалах.

Осенью 2016 года Сыктывкарский суд арестовал Ольховика и Вайнзихера по обвинению в даче взяток на общую сумму 800 млн рублей.

Следствие считает, что с 2007 по 2014 года фигуранты дела давали руководству республики Коми взятки за установление выгодных им тарифов на тепло- и электроэнергию и создание выгодных условий для ведения бизнеса в республике.